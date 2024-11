Forte pioggia improvvisa a Castelvetrano. Smart trascinata dalla furia dell’acqua in zona Stazione

di: Redazione - del 2024-11-14

Una pioggia forte si è abbattuta su Castelvetrano poco prima delle 14. Nella ormai "nota" via Minghetti, zona a rischio idrogeologico, a causa sempre del forte flusso di acqua piovana in pendenza, un'autovettura è rimasta incastrata assieme ad altre regolarmente parcheggiate che sono state spostate dalla forza dell'acqua.

In altre zone della città sono stati segnalati altri disagi per via di alcuni tombini divelti dalla forte ondata di acqua come avvenuto in via Quintino Sella ed in via Tagliata. Per fortuna che la furia dell'acqua è durata solo qualche minuto ma nonostante tutto causa notevoli disagi a chi percorre le zone ormai diventate a rischio idrogeologico.