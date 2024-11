(VIDEO) Dott.ssa Giulia Martinelli sulla sicurezza urbana: "Valutiamo la dimensione del fenomeno"

di: Silvia Puccini,Redazione - del 2024-11-14

Stamattina ai microfoni di CNews.it, intervistata dalla nostra inviata Silvia Puccini, abbiamo avuto il piacere di ascoltare la Dott.ssa Giulia Martinelli, da qualche settimana nuova Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano. Attraverso i nostri microfoni, la Dott.ssa Martinelli ha avuto modo di raccontare il proprio inizio di studi e la scelta di carriera. Giulia Martinelli nasce in Sardegna a Sassari e per studi si trasferisce a Roma dove raggiunge il primo suo traguardo: la laurea in Giurisprudenza.

"La mia vocazione è sempre stata giuridica dal principio, all'inizio avrei potuto scegliere l'accademia magistratura, guardando le mie caratteristiche caratteriali ho capito di essere più portata per un lavoro più dinamico".

La Dirigente si è soffermata sulla violenza sulla donne e di genere: "Le stesse vittime talvolta sono vittime di loro stesse. Tutte noi nel DNA in un primo momento avendo a che fare con determinati atteggiamenti li sottovalutiamo. La donna tende ad essere in qualche modo madre, questo rallenta il processo di comprensione di alcuni atteggiamenti".

Poi su Castelvetrano: "E' un paese che ha avuto una triste storia che tutti conoscono, non è giusto classificare un territorio per una famiglia, perchè c'è una popolazione che svolge diverse attività. Io ho il privilegio di non farmi influenzare visto che provengo da un'altra regione".

Sulla sicurezza urbana, tema alquanto attuale e che ha visto nelle scorse settimane anche un tavolo tecnico in Prefettura alla presenza di tutte le forze dell'Ordine: "La nostra presenza può contribuire ad innalzare una percezione della sicurezza, stiamo cercando di capire qual'è la dimensione del fenomeno, e capire se sono presenti dei gruppi di persone, di extracomunitari in particolare perchè magari si vedono nel centro storico. Le persone non hanno più piacere di fluire nel centro, ne risente il tessuto economico e le attività chiudono. Dobbiamo capire la dimensione se sostano o fanno delle attività delittuose a danno dei passanti".