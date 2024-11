"Non cediamo all'indifferenza", il "forte" racconto di una giovane lettrice sull'abbandono urbano

di: Redazione - del 2024-11-15

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione da parte della giovane lettrice Daria Accardo, studentessa del Liceo Scientifico di Castelvetrano che affronta il tema dell'indifferenza, ormai dilagante ovunque, sia a livello umano, morale e sociale, attraverso un racconto di degrado.

Ecco il racconto di quanto segnalato: "Lo scorso 13 novembre alle ore 16 mi trovavo a transitare a piedi la via Vittorio Veneto e il viale Roma lato Parco delle Rimembranze. Disgustata, e con la volontà di NON CEDERE ALL' INDIFFERENZA, ho girato questo video che sento di doverle girare, da cittadina di questo paese ormai all'abbandono totale, e da studentessa che dovrebbe crescere e vivere nel bello, nel pulito, nel decoro urbano per poter un domani trasferire ai miei figli questo valore che si chiama CIVILTÀ e che purtroppo, ormai tra noi giovani abitanti di Castelvetrano, è andato perso. Aspetto una risposta da parte delle istituzioni, ma una risposta che non sia solo a parole, ma con dei fatti concreti. Non lamentatevi se noi ragazzi decidiamo di partire e andare a studiare e a vivere lontano".

Immagini video segnalate dalla lettrice: