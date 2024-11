Marinella senza Guardia Medica da più di un anno, mozione della Consigliera Enza Viola per individuarne nuova sede

del 2024-11-19

(ph. foto di repertorio)

La borgata di Marinella di Selinunte è senza Guardia Medica dal settembre 2023 su decisione dell'Asp di Trapani che come aveva comunicato si trattava solo di un periodo temporaneo in attesa di una nuova sede. La Consigliera di opposizione, Enza Viola ha ha presentato mozione ai sensi dell’art. 57 Regolamento C.C. che ha come oggetto la "riapertura guardia medica Selinunte” al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza al Sindaco della città, Avv. Giovanni Lentini.

"Selinunte da settembre 2023, non ha la guardia medica estiva che per decenni è rimasta aperta nella borgata, che la stessa è stata trasferita temporaneamente all’interno del PPI (Punto di primo intervento) che si trova all’interno dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.

Che tale disagio - si legge nel testo della mozione - doveva essere solo per un periodo transitorio, nelle more che l’Asp Trapani avesse trovato nuovi locali in affitto a Selinunte. E’ stata la stessa Asp Trapani a comunicare nel febbraio 2023 alla proprietaria del vecchio immobile che, alla scadenza del contratto prevista a fine agosto 2023, non l’avrebbe più rinnovato, che gli uffici dell’azienda sanitaria hanno provveduto a pubblicare ben due bandi per la ricerca di nuovi locali che, però, sarebbero andati deserti".

La proposta della Consigliera Viola è di "di approvare la presente mozione, quale atto di promozione ed indirizzo verso l’Amministrazione Comunale al fine di impegnare la stessa ad individuare, di concerto con l’ASP di TRAPANI, un immobile comunale o di un privato sito nella borgata per destinarlo al servizio di Guardia Medica e di conseguenza concordare con lo stesso Direttore Generale Ferdinando Croce i relativi ed eventuali impegni economici necessari".