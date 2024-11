"Giovani, alimentazione e benessere" interessante convegno organizzato dalla Fidapa e Liceo Scientifico

del 2024-11-19

Organizzato dalla Fidapa Castelvetrano per volontà della Presidente Dott.ssa Giusy Cavarretta e dall'Istituto Liceo Scientifico di Castelvetrano un'interessante convegno che si terrà lunedì 25 novembre in due turni presso l'Istituto Michele Cipolla alle 9:00 ed alle 11:30. Parteciperanno circa 300 studenti al convegno "Giovani, alimentazione e benessere".

I disturbi alimentari come l'anoressia e la bulimia rappresentano una sfida complessa che coinvolge il corpo, la mente e le emozioni. Per sensibilizzare e informare, abbiamo organizzato un incontro dedicato ai giovani, per comprendere meglio questi fenomeni e promuovere una relazione sana con il proprio corpo e il cibo.

Durante il convegno esploreremo le cause, i segnali d'allarme e le possibili soluzioni, attraverso interventi di esperti, testimonianze e momenti di confronto. Un'occasione per riflettere, rompere il silenzio e costruire consapevolezza.