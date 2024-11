Lezioni sospese per un giorno e uffici in Smart, per guasto idrico all'Istituto Capuana-Pardo

di: Redazione - del 2024-11-20

A seguito di un importante guasto idrico con conseguente grave perdita di acqua, resterà chiuso l'edificio scolastico "Pardo" nella giornata di oggi 20 novembre. Per l'assenza di acqua l'istituzione scolastica non può garantire le condizioni igienico-sanitarie adeguate allo svolgimento delle attività ed al regolare funzionamento degli uffici. La DSGA e gli Assistenti amministrativi lavoreranno in smart working. Così recita la nota della Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Vania Stallone.