Perché Enna offre ai nomadi digitali e agli espatriati una qualità di vita così elevata?

di: Francesco Accardi - del 2024-11-17

(ph. https://unsplash.com/it/foto/una-collina-con-palme-e-una-collina-sullo-sfondo-x0PT1oYgJ-w)

Con la progressiva diffusione dello smart working e del lavoro agile, anche in Italia il numero dei cosiddetti “nomadi digitali” sta crescendo in maniera impressionante. Stando al 36esimo rapporto Italia di Eurispes, ormai quasi un italiano su dieci lavora in remoto in una località differente rispetto a quella della propria sede aziendale e questo trend sembra destinato a crescere ulteriormente con il tempo.

Il Mezzogiorno e le isole sarebbero tra le mete più gettonate in assoluto, con la Sicilia al primo posto per rapporto tra qualità della vita e prezzi degli affitti. Ed è proprio Enna, in particolare, la destinazione più apprezzata dai nomadi digitali. Ma cos’ha, in effetti, da offrire il capoluogo più alto d’Italia alle nuove generazioni di smart worker?

Clima, costo della vita e attività culturali

Ad interessare maggiormente i lavoratori in remoto è certamente la qualità della vita in generale, influenzata direttamente dalle attività culturali e di svago proposte, dal clima e dal costo degli affitti. Da questo punto di vista, Enna batte tutti gli altri territori siciliani, dal momento che può vantare i prezzi più bassi della regione (3,44€ per metro quadrato) e il tasso di criminalità più basso in assoluto.

A ciò si aggiunge la presenza di servizi di trasporto urbano piuttosto efficienti, dell’università Kore e di un’ampia varietà di eventi culturali e folkloristici a cui è possibile partecipare, specialmente nel corso della stagione estiva. Trovandosi al centro della regione, a circa 900 metri di altezza rispetto al livello del mare, Enna offre un clima mitigato, con inverni non eccessivamente rigidi ed estati fresche.

Nonostante la posizione di Enna sia molto più appartata e tranquilla rispetto ad altri capoluoghi siciliani, qui è possibile usufruire della connettività 5G, attualmente fornita dagli operatori Iliad e WindTre. I vantaggi del 5G possono essere apprezzati sia dai lavoratori digitali che dai residenti. Questa nuova tecnologia di comunicazione wireless offre una latenza molto più bassa e velocità di download elevate. La disponibilità di una buona connessione ad internet è fondamentale per i lavoratori da remoto sia per svolgere le proprie attività lavorative visto che il loro lavoro si svolge al 100% su internet, ma anche per il loro svago personale, oramai tantissime attività come l’intrattenimento si svolge online, come ad esempio guardare film in streaming o provare videogiochi online. Proprio in quest’ultima categoria rientrano tantissimi tipi di giochi, da quelli d’avventura su console ai classici giochi di carte disponibili sui casino online , in entrambi i casi avere un’ottima connessione ad internet permette di avere un esperienza di gioco molto più fluida e di alta qualità.

Monumenti e luoghi di interesse

La Sicilia, si sa, è tutta bella, ma Enna racchiude all’interno dei propri confini alcune tra le bellezze monumentali e paesaggistiche più incantevoli della regione. Il centro storico della “terrazza della Sicilia”, infatti, è caratterizzato da numerosi palazzi e chiese di notevole rilevanza storica. La Chiesa di San Francesco d’Assisi, ad esempio, risale al Trecento e ospita numerosi eventi culturali e concerti di musica polifonica .

Raggiungendo Piazza Francesco Crispi, inoltre, è possibile godere di uno splendido panorama su Calascibetta e sul Parco della Madonie, oltre che sul meraviglioso Lago Nicoletti. L’area alta di Enna offre l’accesso a numerose ville e parchi con verde, tra cui Villa di Torre di Federico e Villa Pisciotto, mentre l’area bassa è caratterizzata da un impianto

decisamente più urbano e metropolitano.

Il capoluogo mette a disposizione anche numerosi impianti sportivi e una stazione delle Ferrovie dello Stato, a pochi chilometri dal centro storico. A soli 5 chilometri da Enna è situata la Riserva Naturale del Lago di Pergusa, sede dell’unico lago naturale della Sicilia. La Riserva, chiaramente, è ricca di sentieri e di aree ristoro in cui gli smart worker possono lavorare godendosi un po’ di sana tranquillità immersi nella natura.

Il mix perfetto tra natura e modernità

Non stupisce, insomma, che Enna si sia rivelata una meta ideale per i nomadi digitali. Pur essendo lontana dai centri maggiormente turistici della Sicilia, il capoluogo garantisce una vita economica, rilassante e un’infinità di bellezze paesaggistiche di cui godere. Uno dei principali fattori da tenere in considerazione, infatti, è proprio il basso costo degli affitti, oltre che della vita in generale.

La sua posizione strategica, perfettamente al centro dell’isola, permette tra l’altro di visitare con estrema facilità tutte le altre aree della regione. Da non sottovalutare, infine, è anche l’ottima connettività internet di cui gode il capoluogo, essenziale per uno smart worker che si rispetti.