L'Avv. Maurizio Miceli (FdI) tuona: "Incapacità gestionale politica e amministrativa del Sindaco Lentini"

di: Redazione - del 2024-11-18

Nel corso della trasmissione domenicale di Rcv, condotta da Vincenzo Carrara, è intervenuto telefonicamente il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, l'Avv. Maurizio Miceli, chiamato in causa per raccontare quanto avvenuto nelle scorse settimane in merito alla scelta del Sindaco che ha dato l'assessorato all'Avv. Davide Brillo. Miceli nel corso dell'intervista ha ribadito che i consiglieri Sammartano e Pellerito sono ad oggi all'opposizione.

"Si è fatta tanta confusione determinata da un'incapacità organizzativa e politica del Sindaco, dopo sei mesi non è riuscito a definire la giunta, evidentemente non ha la capacità di coagulare la propria maggioranza. La vicenda della nomina assesoriale è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Noi abbiamo dato un'indicazione molto chiara.

Prima di arrivare al sostegno definitivo dell'Avv. Lentini, - prosegue Miceli - che ci sembrava la candidatura più autorevole, oggi qualche riserva è venuta al pettine. Per garantire l'unità di partito si è deciso sulla candidatura di Lentini per evitare. Volevamo partecipare al programma politico e tutte le situazione legate alla nostra presenza giunta dovevano essere discusse prima con il sottoscritto. Superato il momento elettorale, un ritardo assurdo di composizione di giunta, non parliamo del governo della nazione ma di un paese di poco meno di 30 mila abitanti.

I nostri candidati sono tutte persone valide, - continua il segretario provinciale di FdI - io personalmente di Davide Brillo sono amico, una persona valida e capace, la questione è diversa, noi abbiamo dato un'indicazione chiara, la decisione decideva sul primo degli eletti della lista. Anche in questo caso l'Avv. Sammartano era stato chiaro, per entrare nella squadra di governo si dimetteva da consigliere e così permetteva a Brillo ad entrare in consiglio. La nomina di Davide Brillo, non è una nomina di Fratelli d'Italia, ma tecnica. Il Sindaco ha deciso dicendo "ho sentito la città" neanche Numa Pompilio faceva così e la città mi ha dato un'altra indicazione. Il Sindaco pensa che da solo può governare, da solo non va da nessuna parte.

La maggioranza fa interrogazione all'Amministrazione, - conclude l'Avv. Maurizio Miceli - non c'è dialogo fra la giunta ed il consiglio comunale. I consiglieri Pellerito e Sammartano mi riferiscono questo. Si manifesta una disorganizzazione e incapacità della gestione politica e amministrativa della cosa pubblica. Magari è all'inizio. Ribadisco che i consiglieri di FdI sono all'opposizione".