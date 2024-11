Continua il mare mosso in Fratelli d'Italia locale, l'On. Bica: "Davide Brillo vanta credenziali solide ed autentiche"

di: Redazione - del 2024-11-19

Le dichiarazioni del segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Avv. Maurizio Miceli, rilasciate nel corso del suo intervento telefonico domenica in diretta su RCv hanno di fatto ribadito la spaccatura all'interno del partito a livello. Nonostante l'amicizia e la stima che Miceli non nasconde di avere nei confronti di Davide Brillo, il segretario provinciale ha ribadito che la scelta di Lentini di nominarlo assessore è prettamente tecnica.

Il primo cittadino sulle "pesanti" dichiarazioni non è ancora entrato nel merito ma sono arrivate quelle dell'On. Giuseppe Bica: "Esprimo il mio rammarico per la situazione che si è venuta a creare a Castelvetrano, in particolare riguardo alle posizioni di alcuni esponenti che pretendono di far coincidere le proprie opinioni personali con la linea ufficiale del partito. Tale pretesa è infondata, considerando anche l'assenza di un adeguato confronto interno su questa questione. Mi limiterò pertanto a esporre fatti incontrovertibili.

La nomina di Davide Brillo ad assessore - prosegue l'Onorevole di FdI - si inserisce nel contesto di una giunta che gode del pieno sostegno di Fratelli d'Italia, supporto confermato non solo dai dirigenti locali ma anche dai parlamentari del territorio appartenenti al nostro partito. Vale la pena sottolineare che Brillo, oltre al suo recente incarico di assessore, vanta una lunga e significativa militanza nel partito: ricopre da anni la carica di presidente del circolo territoriale di Fratelli d'Italia ed è stato tra i primi iscritti, aderendo al movimento fin dalla sua costituzione.

Ritengo quindi che, nel contesto di Castelvetrano, - conclude Bica - sia difficile individuare una figura che possa vantare credenziali più solide e un legame piú autentico a Fratelli d'Italia di Davide Brillo".