Aperta a Castelvetrano la nuova sede del Centro Hermes Diagnostica per Immagini. Struttura innovativa con tecnologie avanzate

di: Publiredazionale - del 2024-11-21

È aperta in via Tagliata 33 la nuova sede del Centro Hermes Diagnostica per Immagini. La struttura, convenzionata con il sistema sanitario nazionale, vanta dell’ingresso nella compagine societaria di due nuovi radiologi, la Dott.ssa Giuseppina Buffa il nuovo Direttore Sanitario ed il Dr. Gianluca Lo Re ed offre ai propri utenti l'esperienza professionale e la veloce tecnologia ad alte prestazioni.

“Abbiamo installato una TC General Electric Revolution ad Alta risoluzione e di ultima generazione - ha dichiarato ai nostri microfoni la Dott.ssa Elena Ferraro in qualità di legale rappresentante e socia del Centro Hermes - che eseguirà tutti i tipi di TAC con o senza mezzi di contrasto in regime di convenzione. A breve sarà installata anche la risonanza magnetica. La peculiarità del nostro studio consiste nella presenza quotidiana e costante dei nostri radiologi che sono presenti in struttura tutti i giorni e tutto il giorno e sono pronti a dare risposte immediate agli utenti che ne fanno richiesta".

Per maggiori informazioni: tel. 0924-904856 - cell: 331-3380588

