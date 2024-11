(VIDEO) Tributi e Salari dipendenti comunali, Pagoto (CSA): "Giusto che paghino ma i lavoratori devono ricevere dal Comune quanto realmente gli spetta"

del 2024-11-21

Sulla questione relativa ai tributi non pagati negli anni da alcuni dipendenti comunali è intervenuto il Segretario provinciale CSA, il sindacalista Paolo Pagoto che ai nostri microfoni ha cercato di fare chiarezza sulla situazione legata ai lavoratori morosi. Pagoto ha anche ribadito l'attenzione del sindacato sulla questione riguardante l'aumento delle ore di lavoro per i dipendenti ex precari.

"I lavoratori comunali morosi è giusto che paghino le tasse dovute ma è altrettanto giusto che il Comune rispetti i salari come previsto dai contratti nazionali. Negli anni i dipendenti hanno rinunciato a guadagnare migliaia di euro". Alcune delle dichiarazioni del sindacalista Paolo Pagoto, Segretario provinciale CSA.