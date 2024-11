Aviator per i principianti, consigli di base per un inizio veloce

di: Luca Beni - del 2024-11-21

Il gioco Aviator di aviator-gioco.it è diventato rapidamente il titolo più popolare del genere crash. Dal 2022, i giocatori si esercitano e cercano modi per vincere più soldi in questo gioco basato sulle previsioni. Se siete nuovi al gioco, scoprite come funziona e come i giocatori esperti controllano le impostazioni per ottenere vincite migliori.

Cos'è Aviator e come funziona?

Tutti i trucchi Aviator sono basati sull Aviator algoritma e sul funzionamento del gioco:

- Nel gioco, si vede l'aereo in volo. Mentre vola, la vostra puntata viene moltiplicata;

- Il compito è ritirare la vincita prima che l'aereo voli via e il denaro scompaia;

- Il moltiplicatore minimo è 1,1x, il massimo raggiunge 10.000x;

- L'intervallo di puntata è compreso tra 10 centesimi e 100 USD (o l'equivalente in valuta locale);

- L'RTP varia dal 96% al 97% a seconda del casinò.

Si tratta di un gioco tradizionale con meccanismo RNG. Tuttavia, ci sono caratteristiche aggiuntive che rendono il gioco ancora più interessante.

Guida rapida all'interfaccia di Aviator

Prima di aspettarvi Aviator vincite, imparate come funziona il gioco. Date una rapida occhiata all'interfaccia:

- La schermata principale presenta l'aereo in volo;

- Nel riquadro superiore si vedono i moltiplicatori;

- Le puntate si effettuano con i due pulsanti verdi sotto la schermata principale. All'interno di un round, è possibile piazzare due puntate. Una volta iniziato il giro, questi pulsanti si trasformano in funzioni di “prelievo”.

- A sinistra, si possono vedere le statistiche delle vincite in tempo reale.

- Le regole sono collocate nel pannello superiore, vicino ai moltiplicatori.

L'interfaccia è simile a quella di altri titoli crash. Prima di giocare con denaro reale, esploratela in modalità demo.

I primi passi e come piazzare le scommesse in Aviator

Per giocare in modalità con denaro reale, è necessario registrarsi in un casinò online. Privilegiate le piattaforme che offrono Aviator free bet per vincere denaro senza spendere il vostro. Inoltre, rivolgetevi alle piattaforme con il 97% di RTP in Aviator.

Dopo la registrazione, effettuare il deposito iniziale e richiedere il bonus di benvenuto. Andate al gioco Aviator e scegliete la modalità. Una volta entrati in un regime di denaro reale, giocate con le vostre risorse.

Errori comuni che i principianti dovrebbero evitare

La semplicità di Aviator fa credere che il gioco sia facile. In realtà, non bisogna trascurare le caratteristiche speciali. Utilizzate lo strumento della doppia puntata per dividere la vostra puntata in due e ridurre i rischi potenziali. Per rendere il processo ancora più sicuro, utilizzate l'auto cash-out. Infine, tenete sempre sotto controllo le statistiche per prevedere i risultati successivi. Non credete che la fortuna sia sufficiente. Imparate, praticate e utilizzate le strategie di scommessa per vincere.

Consigli per la lettura di quote e risultati

Secondo gioco.it e il sito ufficiale di Aviator site, il gioco è assolutamente casuale. Le possibilità di prevedere pienamente il risultato non sono mai del 100% e bisogna essere pronti a subire potenziali perdite. Allo stesso tempo, le statistiche e le probabilità possono essere utili:

- dopo una serie di partite a basso esito, aspettatevi un round ad alto moltiplicatore;

- se si vince più volte, il turno successivo dovrebbe finire rapidamente.

Anche se non si tratta di previsioni assolute, le tendenze aiutano gli scommettitori esperti. Seguite i giri prima di piazzare la vostra puntata. Una volta preparati e convinti di conoscere il risultato, andate a tentare la fortuna.