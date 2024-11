"Entro martedì completerò la Giunta", l'annuncio del Sindaco Lentini in diretta su RCV

di: Redazione - del 2024-11-24

Il quinto assessore della Giunta Comunale di Castelvetrano è ormai prossimo alla nomina. E' stato lo stesso Sindaco della città, Avv. Giovanni Lentini ad annunciare la decisione in diretta, nel corso della consueta trasmissione domenicale in onda su RCV.

"Entro martedì completerò la squadra assessoriale. Si sperava di avere il sesto assessore ma per questioni interne all'Ars, questa legge si è bloccata, questo non è avvenuto e mi sono deciso di completare la Giunta: mi auspicavo migliore sotto il profilo rappresentativo e più ampia da un punto vista politico". Questo l'annuncio del Sindaco. Sul nome vige massimo riserbo, nelle scorse settimane il nome più frequente era quello di Salvatore Ingrasciotta in quota Lega Prima l'Italia come dalla nostra redazione precedentemente pubblicato .

Sulle dichiarazioni rilasciate sette giorni fa dal Segretario Provinciale di FdI, Avv. Maurizio Miceli, che riguardavano la nomina dell'Avv. Davide Brillo assessore, il Sindaco ha risposto: "La nomina di Brillo nasce da una rappresentanza di Fratelli d'Italia, Davide Brillo è il segretario politico di FdI a Castelvetrano, è stato il candidato a sindaco 5 anni fa, è un rappresentante storico di Fratelli d'Italia, ha un riconoscimento del ruolo a livello regionale e nazionale, non è un soggetto che arriva così. Io dovevo dare un assessore a FdI, non avevo mai ricevuto nomi. Le dinamiche interne dei partiti ed i problemi sono loro".