Schianto mortale a Oleggio. Muore 14enne. Familiari di origine campobellesi

del 2024-11-24

(ph. Primanovara.it)

Sono campobellesi i genitori del ragazzo, morto ieri a soli 14 anni nel terribile schianto a Oleggio (Novara), sulla strada provinciale nei pressi del cimitero. A perdere la vita Lorenzo Licata, con lui ferito gravemente anche il fratellino, che abitava a Mezzomerico con la sua famiglia.

Il giovane si trovava a bordo di una auto condotta dalla nonna quando, per cause in via di accertamento, è avvenuta la forte collisione con un altro mezzo. Il fratellino di 4 è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. La nonna è stata invece portata in codice giallo all'ospedale di Borgomanero.