Successo per lo spettacolo "Di tutte le donne di tutti i mondi", in scena al Teatro Selinus domenica 24 e lunedì 25

di: Luigi Simanella - del 2024-11-26

Domenica 24 alle ore 21,00, con replica lunedì 25 novembre u.s., è andato in scena, presso il magnifico “Teatro Selinus” di Castelvetrano, lo spettacolo dal titolo “Di tutte le donne di tutti i mondi”, con sottotitolo “Un viaggio con Pippa Bacca”. A firmare la regia di quest’ambizioso progetto, una delle maggiori realtà storico-drammatico-attoriali castelvetranesi, Anna Gelsomino, doti e professionalità riconosciutele anche ai massimi livelli dei vari contesti teatrali.

A dare una mano nelle ricostruzioni storico-letterarie delle vicende trattate, un altro eminente personaggio che ha firmato decine e decine di lavori che riguardano la storia di Castelvetrano e non solo, Francesco Saverio Calcara. Dovrei soffermarmi a scrivere pagine su pagine su questa coppia di grandissimo valore artistico e culturale che abbiamo a Castelvetrano, ma mi soffermerò a parlare soltanto dello spettacolo in quanto tale.

Hanno collaborato alla sua realizzazione e messa in opera, fornendo un validissimo e irrinunciabile apporto artistico: per le musiche, esclusivamente dal vivo, i maestri, Giuseppe Cataldo al violino, Rosanna Lipari al pianoforte e Davide Sciacchitano voce solista, che hanno dato inizio alla parte musicale della manifestazione; per gl’interventi coreutici “….raffinati e insoliti e un femminino prepotente e dirompente attraverso la presenza di giovani ginnaste che impreziosiscono le spettacolo, arricchendolo di significato (Anna Gelsomino)”, curati dagli eccellenti maestri di danza Elvira Biondo, Antonella Romano, Mauro Pecorella, Salvatore D’Agostino e Martina Ballatore, che con i “…..loro virtuosismi di giovanissime sportive (A.G.)”, hanno incantato il numeroso pubblico presente in teatro; per gl’interventi ginnico-artistici i maestri Giulia Marino, Giovanni Giustiniano, Anna Firenze e Claudio Galante, che hanno impreziosito la kermesse artistico-teatrale.

L’evento è stato patrocinato dalla “Città di Castelvetrano-Selinunte”, dalla “Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro” nonché dal “Centro Studi Usi, Costumi e Tradizioni Medievali Gennaro Bottone di Castelvetrano. E’ la stessa Anna Gelsomino a dare un quadro esaustivo ed esplicativo del suo spettacolo teatrale che definisce “….insolito e sorprendente, che vuole essere la prosecuzione ideale di un viaggio tragicamente interrotto: quello che aveva intrapreso l’intellettuale italiana Pippa Bacca (Giuseppina Pasqualino di Marineo) che nel 2008 rimase uccisa in seguito ad una aggressione a sfondo sessuale mentre era impegnata in una performance di arte concettuale che l’avrebbe condotta in giro per il mondo in abito da sposa, spostandosi in autostop.

Lo scopo della performance artistica di Pippa Bacca era dimostrare fiducia nel genere umano e rispetto per la vita. Lo spettacolo ne raccoglie il testimone attraverso otto spose che narrano di stupri raccontati dai miti greci per dare voce alle vittime e riguardare il mito sotto una luce diversa e più umana, allontanandosi dal punto di vista dell’onnipotenza indifferente al dolore”. Dopo la presentazione del progetto da parte della stessa Gelsomino, lo spettacolo è iniziato con una forma “…d’ironia, malgrado l’argomento: la storia trova, infatti, il suo incipit in un battibecco fra Zeus e Pandora; ironia, sì, ma originata dal poema di Esiodo “Le Opere e i Giorni” (A.G.).

L’interpretazione dei testi è stata affidata a un gruppo di valenti attrici: Enza Filardo, Chiara Gabriele, Laura Cusumano,Antonella Darbisi, Annamaria Varvaro, Annamaria Di Giuseppe, Marilena Lazio e Dora Bologna.

Alla fine del programma c’è stato un momento particolare dove, chi lo volesse, poteva intervenire “….con uno spazio di parola chiamato “Speakers’ Corner”, come l’angolo orientale di “Hide Park” a Londra, riservato a coloro che desideravano parlare in pubblico e condividere con gli altri le proprie riflessioni” (A.G.). Diverse persone, raccogliendo l’invito di Anna, sono salite sul palco sia per manifestare i complimenti a tutta l’organizzazione sia per esprimere il loro personale pensiero sugli argomenti trattati: l’Assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione Rosalia Ventimiglia ha esternato, in maniera impeccabile, tutto il proprio discernimento sulle tematiche affrontate, evidenziando la catarsi esistenziale che s’era diffusa aleggiante nella platea; mentre il sindaco, avvocato Giovanni Lentini, ha evidenziato come “…il problema della violenza nei confronti delle donne non è dei nostri giorni. Affonda delle radici nei secoli e rappresenta una questione non risolta nella storia della nostra umanità….”.

Anch’io, invitato dalla mia carissima amica Anna, sono salito sul palco per dare il mio modesto contributo artistico-musicale, eseguendo al pianoforte “Strano il mio destino” di Giorgia. Gl’interventi sono stati inframezzati dalla lettura d’alcune poesie occasionalmente prescelte. Per conferire un significato concreto all’iniziativa, l’intero incasso delle due serate sarà devoluto allo sportello “Co.Tu.Le.Vi.” di via IV novembre a Castelvetrano. Sportello che opera importanti interventi nel sociale. I tantissimi meritati applausi di consenso hanno ulteriormente suggellato una perfetta e sintonica intesa artistico-culturale fra la Gelsomino e i castelvetranesi, accrescendo quella stima che è maturata nel tempo con le sue opere teatrali che sempre più caratterizzano il suo valore di donna intellettualmente evoluta e il suo carattere di profondo spessore umano e sociale.