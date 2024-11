Al via il rifacimento della segnaletica stradale in via Caduti di Nassiriya, la Polizia Municipale annuncia rallentamenti al traffico

di: Redazione - del 2024-11-25

Il Comandante della Polizia Municipale e l'amministrazione Comunale, informano la cittadinanza che stamane sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nella via Caduti di Nassirya.

Per un paio di giorni, vi saranno dei rallentamenti al traffico veicolare nella zona dei lavori.

Sarà assicurata la presenza di pattuglie per la regolamentazione del traffico sino a completamento dei lavori. Zona alquanto trafficata specialmente nel periodo pre natalizio per la presenza di diversi negozi.