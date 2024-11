Santa Ninfa, successo di pubblico per la decima edizione della Sagra della Pecora. Straordinaria esibizione di Lorenzo Fragola

di: Comunicato Stampa - del 2024-11-26

Successo a Santa Ninfa per la decima edizione della Sagra della Pecora. Migliaia di persone, provenienti da tutta la Sicilia, hanno affollato sabato pomeriggio e ieri, fino a tarda sera, la Piazza Libertà e le vie limitrofe in occasione della Sagra della pecora della Valle del Belice, importante e rinomato appuntamento gastronomico dell'anno organizzato dal Comune con la collaborazione delle aziende locali ed il patrocinio dell’Unione dei Comuni Valle del Belice e dell’Assessorato Regionale Turismo, sport e spettacolo.

«Un giorno da pecora», questo il nome della manifestazione per la promozione del territorio e dei suoi prodotti, giunto alla decima edizione, e che quest’anno, per volere dell’Amministrazione, si è svolta in due giornate con tante innovazioni rispetto al passato. Negli stand si sono potute degustare le tipicità locali a base di pecora: arrosticini, stigghiola, pecora bollita, pasta con ragù di agnellone e pecora, cous cous, zuppe, cannoli, cassatelle, sfinciuna, zabbina, formaggi crudi e cotti. Oltre alle degustazioni anche l’ottima musica l’ha fatta da padrona.

Straordinaria l’esibizione in concerto dell’artista Lorenzo Fragola, che sabato sera ha attratto nella piazza principale numerosi giovani provenienti da diverse province dell’isola, e ieri altrettanto eccellente l’esibizione delle diverse band locali che si sono alternate durante tutta la giornata. Per l'occasione i musei cittadini e le chiese sono rimasti aperti.

«L’edizione 2024 di "Un giorno da pecora", grazie anche alle innovazioni apportate quest’anno, ha avuto un successo senza precedenti - spiega il sindaco Carlo Ferreri – Santa Ninfa si è dimostrata, ancora una volta accogliente ed ospitale con le migliaia di visitatori che sono arrivati da ogni parte della Sicilia. La sinergia tra l’Amministrazione comunale e le aziende locali, unita alla qualità dei nostri prodotti, rappresenta il nostro punto di forza e su questo noi vogliamo e dobbiamo puntare. Numeri da record e tutto esaurito a fine serata con importanti ricadute economiche per il nostro tessuto produttivo. Un ringraziamento a tutte le attività economiche coinvolte, ai dipendenti comunali, alla Pro Loco Santa Ninfa, ai volontari dell' ANVVFC di Santa Ninfa, alla Misericordia di Partanna e a tutte le forze dell’ordine».