Il lettore scrive: “Vegetazione copre il segnale di divieto, mezzi procedono in contro senso”

del 2024-11-28

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore riguardante il segnale di divieto di accesso posto in prossimità dell'inizio della via Cavallaro a Marinella di Selinunte, strada molto discussa negli ultimi mesi per la ciclabile che è attualmente oggetto di dibattito da parte dell'Ente Comunale.

Secondo quanto espone il lettore: "È quasi scomparso il segnale di divieto di accesso nella via Cavallaro, auto, moto e anche camion vanno in controsenso, rappresentando un pericolo costante, a causa della folta vegetazione di un albero che copre quasi interamente il segnale".