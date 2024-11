E' morto Vittorio Brignoli, storico ristoratore di Porto Palo a Menfi

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2024-11-28

È morto improvvisamente Vittorio Brignoli, bergamasco di nascita ma siculo d'adozione, famoso ristoratore che diede proprio il nome al suo noto ristorante "Da Vittorio" nella località balneare di Porto Palo, a Menfi. A darne la notizia la giornalista Francesca Capizzi sulla versione online del GdS.

"Tante le personalità della politica - come riporta l'articolo - dello spettacolo e dello sport che apprezzavano la sua cucina. Da Mario Draghi a John Travolta a ministri italiani e stranieri. Qualche mese fa a rimanere estasiato dal panorama mozzafiato del suo ristorante affacciato sul mare è stato l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Menfi perde un uomo poliedrico, un maestro della ristorazione. Aveva compiuto 80 anni lo scorso 18 agosto.

Amava la Sicilia e la sua Bergamo, tanto che in inverno, per non dimenticare le sue origini, non poteva mancare a tavola la polenta. Si è spento a causa di un malore. La data dei funerali è da stabilire. Lascia un grande vuoto in tutta la comunità menfitana".