Salmonella nelle acque, il Sindaco Lentini rassicura: "A Castelvetrano acqua sicura". Farmacie prese d'assalto

di: Redazione - del 2024-11-29

La notizia della presenza di salmonella nelle acque di 15 comuni della provincia ha messo in allarme la cittadinanza anche di città non presenti in elenco, come avvenuto a Castelvetrano che da stamattina sono state prese d'assalto le farmacie ed i supermercati per l'approvvigionamento di Amuchina e prodotti similari. A tal proposito il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini ha diramato una nota:

"In merito alle recenti notizie di allarme salmonella riguardanti 15 Comuni della provincia di Trapani (Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Custonaci, Erice, Gibellina, Paceco, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita), desidero rassicurare tutta la popolazione di Castelvetrano che al momento non c’è nessun rischio di salmonella nell’acqua distribuita nella nostra rete idrica.

Le autorità sanitarie locali non hanno segnalato alcuna anomalia riguardante la qualità dell’acqua nel nostro Comune. L’acqua che arriva nelle nostre case è sicura. Pertanto, non c’è motivo di allarmarsi. Continuiamo a monitorare la situazione e a garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità".