Castelvetrano, 45 lavoratori ASU firmano il contratto con il Comune

di: Redazione - del 2024-11-27

Come anticipato dal Sindaco Lentini nel corso di una trasmissione radiofonica, 45 lavoratori ex precari ASU hanno sottoscritto il contratto di lavoro come dipendenti del Comune di Castelvetrano.

Lo scorso anno nel mese di dicembre, era stata approvata la norma di stabilizzazione (art. 11 della Legge di Stabilità) che riguardava circa 4 mila soggetti ASU e l'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro ne aveva ordinato il termine di prosecuzione fino al 31 dicembre.

Poi la tanto attesa stabilizzazione fino alla firma del contratto odierno.