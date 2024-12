Folgore, seconda vittoria consecutiva. Iddrissou Subutan non si ferma

di: Redazione - del 2024-12-01

Come da pronostico i rossoneri conquistano altri tre punti sul campo del fanalino di coda Lascari Cefalù al termine di una gara ben disputata dall'undici di Iacono. Sugli scudi ancora l'attaccante Iddrissou Subutan autore di una doppietta siglata nel primo tempo. Nella ripresa è Erbini a fare il tris segnando il suo terzo centro stagionale. Da voci di mercato che incombono, considerata l'apertura imminente del mercato di dicembre, pare che l'attaccante mazarese sia pronto per una nuova esperienza in Piemonte.

Intanto i rossoneri si godono la seconda vittoria consecutiva ed il nuovo "bomber" Subutan autore di ben 8 reti in questo campionato. Per la cronaca, come anticipato dalla nostra redazione, ha rescisso consensualmente il portiere Di Martino, sostituito oggi degnamente da Sansone. Da domani per il torneo di Eccellenza inizierà un nuovo campionato con un mercato che si preannuncia ricco di sorprese anche per la Folgore.