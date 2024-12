Il lettore scrive: “Traffico in tilt senza alcuna regolamentazione in via Caduti di Nassiriya”

di: Redazione - del 2024-12-01

Ingorghi e traffico non regolamentato ieri sera nei pressi di una nota catena di fast food in via Caduti di Nassiriya. Numerosi lettori si sono rivolti alla nostra Redazione per segnalare la situazione di caos che ha bloccato il traffico creando non pochi disagi agli automobilisti.

La zona commerciale, specialmente nel periodo pre-natalizio diventa una meta dí avventori per la presenza di diversi store e negozi. Una regolamentazione del traffico, specialmente nei giorni festivi andrebbe effettuata così come chiedono i lettori.