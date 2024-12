L'azienda Gaspare Mirrione pianterà centinaia di alberi in occasione della Giornata di Piantumazione

di: Comunicato Stampa - del 2024-12-04

Prenderà avvio, giovedì 5 dicembre, a partire dalle ore 9.30, presso l’Area Attrezzata del Demanio Trinità a Castelvetrano, il “Progetto di Piantumazione: Gaspare Mirrione S.p.A.” che vedrà la messa a dimora di centinaia di alberi autoctoni – tra cui lecci, carrubi, frassini, roverelle… - per bilanciare l'impronta ecologica dell'Azienda, contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e promuovere la biodiversità della macchia mediterranea.

Protagonisti dell’iniziativa saranno, in primis, gli alunni delle Scuole, di ogni ordine e grado, del Comune di Castelvetrano, le famiglie, le istituzioni regionali, le associazioni territoriali, la CNA di Trapani, il quotidiano “OrizzonteScuola.it”, nonché il Comune di Castelvetrano.

L’evento viene realizzato in collaborazione con l’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nello specifico con il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e il Servizio per il territorio di Trapani.

L’idea progettuale nasce dalla lungimirante visione di Saverio Mirrione, Presidente della “Gaspare Mirrione S.p.A.”, per il quale «ogni azione imprenditoriale lascia un'impronta sul nostro pianeta. La nostra iniziativa di piantumazione riflette il profondo rispetto per la natura e il desiderio di restituire alla Terra più di quanto le abbiamo preso, riaffermando il nostro impegno verso una sostenibilità autentica.

Questo 1° appuntamento è l’inizio di una serie di iniziative replicabili a carattere regionale» - sottolinea Saverio Mirrione - «per sensibilizzare le comunità sulle questioni ambientali, educare le nuove generazioni sull'importanza della sostenibilità e creare aree verdi che servano come polmoni per le città e habitat per la biodiversità. Inizieremo da Castelvetrano e toccheremo diverse aree della Sicilia, coinvolgendo gli stakeholder locali». L’iniziativa si inserisce tra le azioni concrete di sostenibilità ambientale intraprese già da qualche anno dall’Azienda che ha sede a Castelvetrano e ad Acireale ed opera nei settori del legno, delle strutture in legno, della bioedilizia e degli arredamenti.

L’appuntamento segue l’incontro preparatorio che i Dirigenti e i docenti e i rappresentati di istituto hanno avuto, presso la sede di Castelvetrano della Gaspare Mirrione S.p.A., con le il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, il Comune di Castelvetrano e il Presidente Saverio Mirrione.

Il Progetto prevede una serie di altre attività che verranno realizzate durante questo e il prossimo anno: sviluppo di materiali informativi e educativi, sia online che offline, per coinvolgere attivamente la comunità e le scuole; creazione di una piattaforma dedicata per informare, educare e coinvolgere la comunità online, con contenuti interattivi e educativi; laboratori per coinvolgere direttamente cittadini e scuole, promuovendo un'esperienza formativa tangibile.

Gli alberi piantati verranno simbolicamente adottati dai partecipanti alla Giornata di Piantumazione, attraverso l’apposizione di una targa nominativa.