(VIDEO) A Selinunte ricresce il "Selinon" grazie a Fier l'olandese di Marinella

di: Redazione - del 2024-12-01

Fier, l’olandese d’adozione selinuntina, e il Selinon piantato nel cuore della borgata affinché i turisti possano conoscere le probabili origini dell’antica Selinunte. Sulla paternità del nome dell'antica Selinunte derivato dal Selinon ci sono dei dubbi ma l'etimologia del temine pare dia una sorta di indizio che gli storici hanno sempre tenuto come riferimento.

Sul mito del "Selinon" da secoli ruotano notizie discordanti, la pianta che rigogliosa prosperava ai margini del fiume Modione ed era particolarmente apprezzata dagli abitanti dell'epoca. Sulla derivazione del termine, la tesi più probabile è che derivi dal greco “Petroselinon” che indica un genere di piante appartenenti a quelle che comunemente conosciamo ai nostri tempi come il finocchietto selvatico.

Fier oggi ha voluto farla crescere nelle aiuole di via da Verrazzano, nelle immediate vicinanze dello storico "Cannolo" per fare in modo di far conoscere la piante del Selinon ai turisti.