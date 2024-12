Pavia Car inaugurerà la nuova concessionaria del brand Cirelli per la provincia di Trapani

di: Publiredazionale - del 2024-12-02

Cresce l'attesa per l'evento firmato PaviaCar, con la nascita il prossimo 7 dicembre della concessionaria ufficiale del marchio Cirelli Motor Company, per la provincia di Trapani.

La Cirelli Motor Company, marchio nazionale, in grande espansione produce motori a benzina e Gpl in sette versioni con motore Mitsubishi ed impiantistica Bosch. Un nuovo brand automobilistico dai prezzi contenuti. Cirelli si distingue per la sua gamma di motori bifuel Euro 6e, conformi alle più recenti normative ambientali europee, garantendo efficienza e basse emissioni.

Grande impegno nell’evoluzione Mild Hybrid GPL, con modelli innovativi e sostenibili. La combinazione di tecnologie avanzate e il rispetto delle normative UE rende Cirelli un punto di riferimento per chi cerca una mobilità moderna e responsabile. Ogni modello è progettato con un’attenzione scrupolosa ai dettagli, riflettendo il design e la qualità che hanno reso famosa l’Italia nel mondo.

Cirelli è all’avanguardia nell’integrazione di tecnologie moderne, puntando su sostenibilità, efficienza e un’esperienza di guida senza compromessi. Con Cirelli, l’evoluzione dell’automobile è un viaggio verso il futuro, senza dimenticare le radici.

La PaviaCar vi aspetta per l'inaugurazione del nuovo brand sabato 7 dicembre 2024 a partire dalle ore 17:00