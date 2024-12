Polo Tecnologico, la storia infinita. Roma blocca i 6 milioni per il riefficientamento

di: Redazione - del 2024-12-02

Arriva dal governo italiano il blocco dell'importo richiesto dalla Regione Siciliana per il "Riefficientamento del Polo Tecnologico di Castelvetrano sito in c.da Airone. Un sito che non conosce pace si potrebbe scrivere, che ha vissuto negli ultimi anni "battaglie" terminate sempre con un nulla di fatto. Il Governo ha definanziato circa 338 milioni di euro destinati per la Sicilia e fra questi anche le somme necessarie per il funzionamento di un sito che potrebbe servire alla comunità castelvetranese e non solo.

Lo scorso anno a novembre la notizia dell'acquisizione della Trapani Sud Srr che si era aggiudicata all'asta, a seguito del fallimento cella Belice Ambiente, la struttura per la cifra di 1,4 milioni di euro. Il Polo Tecnologico è costato circa 10 milioni di euro e mai completato del tutto. Il finanziamento Regionale di 6 milioni di euro già una volta era sfumato, è notizia di oggi che da Roma hanno nuovamente definanziato la somma.