Rotary Castelvetrano dona buoni pasto alla Scuola dell’Infanzia intitolata alle sorelline Nencioni

di: Comunicato Stampa - del 2024-12-05

Il Rotary Club Castelvetrano conferma il suo impegno nel servizio alla comunità con un’iniziativa solidale a favore dei più piccoli. Il club ha organizzato una donazione di buoni pasto per la Scuola dell’infanzia di via Torino, intestata alle sorelline Nencioni, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e promuovere l’importanza della condivisione e della solidarietà, valori fondamentali del Rotary.

L’iniziativa, coordinata dalla Dirigente Scolastica dr.ssa Vania Stallone e dalla responsabile di plesso dr.ssa Oriana Spina, è stata accolta con entusiasmo dal personale scolastico e dai genitori, che hanno espresso gratitudine per il contributo ricevuto. I buoni pasto donati rappresentano non solo un aiuto concreto, ma anche un gesto simbolico per ribadire l’attenzione verso le nuove generazioni, il futuro della nostra società.

Il presidente del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, avv. Marco Campagna, ha dichiarato: "Siamo felici di poter offrire un piccolo contributo alla scuola e ai bambini che ne fanno parte. Il Rotary da sempre opera per migliorare le condizioni di vita delle comunità locali, e questa iniziativa vuole essere un segnale tangibile di vicinanza alle famiglie e alle istituzioni del nostro territorio".

Il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice continua così la sua missione di servizio, promuovendo attività che rispondano ai bisogni della comunità, con particolare attenzione ai settori dell’educazione, della salute e del sostegno sociale.

Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice