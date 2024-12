Sorpresi con la droga in casa, due arresti nel trapanese

di: Comunicato Stampa - del 2024-12-09

I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno arrestato un 18enne e un 33enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio di perlustrazione, eseguivano una perquisizione in un appartamento nel quale, da giorni, vi era un anomalo e continuo via vai di persone.

Fatto accesso all’interno i Carabinieri rinvenivano e sottoponevano a sequestro 22 involucri contenenti marijuana per un peso di circa 250 gr., 10 involucri contenenti hashish per un peso di 400 gr., oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

A seguito dell’udienza di convalida per uno è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Petrosino e l’obbligo di presentazione alla P.G. per l’altro l’obbligo di dimora nel comune di Petrosino e l’obbligo di presentazione alla P.G.