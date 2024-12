Avviato il progetto SEIS, precari impegnati in attività vigilanza, pulizia e cura degli spazi pubblici

di: Comunicato Stampa - del 2024-12-09

E' iniziato il progetto SEIS, iniziativa volta a supportare e rafforzare il nostro tessuto sociale e lavorativo, attraverso il coinvolgimento di persone in situazione di fragilità economica e sociale. I beneficiari del progetto, che già operano attivamente presso il Parco delle Rimembranze di Viale Roma e la Villa Falcone e Borsellino all’Immacolata, sono impegnati in attività di vigilanza, pulizia e cura degli spazi pubblici.