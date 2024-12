Folgore, caccia ai rinforzi. Capitan Erbini si trasferisce ad Alessandria

di: Redazione - del 2024-12-09

Lo avevamo anticipato qualche settimana fa che Mario Erbini, capitano rossonero dopo l'addio di Gino Giardina, poteva lasciare la Folgore ed oggi, come comunica lo stesso club castelvetranese, l'attaccante mazarese ha deciso di trasferirsi ad Alessandria. Qualche giorno fa, ad avallare la nostra indiscrezione un articolo di una redazione piemontese che anticipava la "firma" imminente del calciatore siciliano.

"La ASD Folgore Calcio Castelvetrano comunica che il calciatore Mario Erbini, capitano rossonero, per una decisione squisitamente personale dettata da questioni professionali ed economiche ha deciso di rescindere il contratto con la società rossonera a far data di oggi trasferendosi alla società Forza e Coraggio Alessandria. Il presidente della Folgore, l’Avv. Margherita Barraco augura al calciatore di trovare la sua strada fortunata, di realizzare tutti i suoi sogni e di trovare tifoseria e società che lo ami e lo rispetti come ha fatto con lui la Folgore tutta".

Mercato quindi in fermento per la società rossonera che dovrà sostituire uno dei calciatori più esperti della propria rosa. Nei giorni scorsi ha fatto ritorno il difensore trapanese Emanuel Baiata ed è andato via, direzione Piana degli Albanesi, Giovanni Pace. In settimana il club ha perfezionato i tesseramenti del centrocampista Gabriele Faraone, classe 2004, proveniente dal Marsala e della punta Samuel Gulino classe 2006, mentre il centrocampista classe 2003 Amadou Bella Berry un play da 195 centimetri era vicinissimo a vestire la maglia rossonera ma la trattativa si è inaspettatamente bloccata.

Sul fronte attacco, voci di corridoio, parlano di un attaccante francese che dovrebbe nelle prossime ore essere visionato dall'area tecnica del club. Intanto la squadra, dopo il pareggio interno contro il Castellammare, da domani, agli ordini di mister Iacono, preparerà la sfida di sabato in trasferta contro la Parmonval.