Santa Ninfa, "Donna Pippina" compie 102 anni, la nonnina scherzosa e testarda che mangia sano

di: Redazione - del 2024-12-10

A Santa Ninfa la signora Giuseppa Di Stefano, ha compiuto 102 anni, nel paese conosciuta come Donna Pippina. La nonnina di Santa Ninfa non ha avuto figli, e si è sposata intorno ai 40 anni, con una persona che aveva avuto in un altro matrimonio 4 figli e che era rimasto vedovo per via della morte della giovane moglie.

A Donna Pippina è rimasto solo un fratello, in tutto erano in sette, quattro sorelle e tre fratelli. Da giovane lavorava nei campi ed aiutava a portare avanti la famiglia. Le giornate della nonnina trascorrono soprattutto a casa a guardare la tv. Durante le belle giornate donna Pippina si occupa di un piccolo giardino, prende il sole e guarda le persone che percorrono la strada vicina.

La nonnina è scherzosa e solare ma anche testarda, non sopporta essere comandata, lei dice che se i nipoti o i figli non glielo negassero girerebbe tutta Santa Ninfa a piedi. Ovvio che ha qualche dimenticanza e comunque ripete spesso le stesse cose. Ama parlare con le persone che la vanno a trovare.

La sua alimentazione preferita: mangiare pasta con la verdura, non mangia quasi mai carne, molta frutta e dolci quasi mai. Da giovane preparava molti dolci ed il pane fatto in casa. Racconta spesso di quando era giovane di tutti i lavori che faceva nei campi: dal mietere il grano ai lavori domestici e soprattutto allevare gli animali. Non ha mai ricevuto il vaccino antinfluenzale e negli ultimi 7 anni, non ha mai sofferto di nulla, non ha mai avuto la febbre.

A Donna Pippina ed ai suoi familiari gli auguri della redazione. Si ringrazia la nipote Giovy Lombardo per la collaborazione.