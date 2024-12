Ex Campo di Aviazione, che fine farà? Interrogazione di tutti i consiglieri comunali

di: Redazione - del 2024-12-10

Che fine farà l’area del Campo di Aviazione? Se lo chiedono i consiglieri comunali di Castelvetrano che hanno firmato un'interrogazione attendendo una risposta scritta. Nei mesi scorsi l’Eni sembrava dovesse realizzare un mega campo fotovoltaico ma l’iter sembra essersi bloccato.

Nel corso dell'ultima sessione del massimo consesso cittadino all'OdG c'è stato, in data 9 dicembre 2024: "Iter del progetto dell’impianto fotovoltaico denominato “impianto FV e BESS – ex Aeroporto Castelvetrano - Ex Campo d’Aviazione. DITTA: Soc. GREENIT Spa. Prot. n. 60232 del 21/10/2024 – pianificazione dei Finanziamenti della Comunità Europea, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alla programmazione FESR 2021 – 2027. Stato attuale delle iniziative finanziate da Agenda Urbana PO FESR 2014/2020, della Strategia dell’Area Urbana Funzionale (FUA) della Sicilia Occidentale e dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI)".