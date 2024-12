Il Lettore scrive, tombini e buche pericolose in due punti della città

di: Redazione - del 2024-12-06

Riceviamo e pubblichiamo le segnalazioni da parte dei cittadini che nello specifico caso riguardano buche pericolose in diversi punti della città. In particolare, una nostra lettrice, Rosanna Cinquemani, segnala un tombino nei pressi di via Alberto Mario alquanto pericoloso. Un'altro lettore, Salvo Forbini, segnala una buca nella via Domenico Scinà.

Inviate le vostre segnalazioni foto e video da pubblicare sul sito CastelvetranoNews.it al numero WhatsApp 3332940803