Centinaia di alberi per restituire al pianeta: la Gaspare Mirrione SPA regala al pianeta

di: Comunicato Stampa - del 2024-12-06

Nella splendida cornice del Demanio Trinità di Castelvetrano, si è svolta la cerimonia inaugurale del Progetto di Piantumazione “Gaspare Mirrione S.p.A.”, un'iniziativa che unisce sostenibilità ambientale, educazione civica e impegno collettivo. Promossa dalla Gaspare Mirrione S.p.A., azienda leader nel settore della bioedilizia e delle strutture in legno, e sostenuta dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana, l'iniziativa ha visto la messa a dimora di centinaia di alberi autoctoni, tra cui lecci, carrubi, roverelle e frassini, oltre a piante nettarifere essenziali per la salvaguardia delle api e della biodiversità.

Saverio Mirrione, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Gaspare Mirrione S.p.A., ha dichiarato: “Ogni imprenditore ha il dovere morale di contribuire alla tutela dell’ambiente. Piantare alberi oggi significa lasciare un segno tangibile per le future generazioni e costruire un mondo migliore.” Elena Artale, Amministratore Delegato dell’azienda, ha aggiunto: “Questo progetto rappresenta il nostro impegno per un futuro sostenibile e la volontà di educare i giovani a prendersi cura del pianeta.”

Protagonisti assoluti della giornata sono stati gli oltre 400 alunni delle scuole di Castelvetrano, che hanno piantumato personalmente gli alberi, apponendo su ciascuno di essi un'etichetta nominativa, a testimonianza di un'adozione simbolica ma dal profondo valore educativo. Tra loro, anche i figli di Saverio ed Elena Mirrione, che hanno partecipato all'evento. Il maggiore, Gaspare, ha dichiarato: “Oggi non stiamo solo piantando alberi. Stiamo costruendo un futuro in cui le nuove generazioni possano vivere in un ambiente migliore, perché ogni gesto che compiamo oggi avrà un impatto domani.”

L’iniziativa si pone come un esempio virtuoso di come l’unione di intenti possa generare un impatto concreto e duraturo, offrendo speranza e responsabilità per le generazioni future.