Il lettore scrive: "Disagi in via Cavallaro fra lavori per la fibra e la ciclabile"

di: Redazione - del 2024-12-12

(ph. utente facebook)

Continua a far discutere la pista ciclabile in via Cavallaro a Marinella di Selinunte, questa volta la segnalazione di una nostra lettrice, Rosella Granzini, che segnala un forte disagio per via dei lavori in corso lunga la strada sulla quale incombe la tanto criticata ciclabile.

"Vorrei segnalare il disagio in via Cavallaro per i lavori che stanno facendo per la fibra ottica e noi residenti in zona siamo costretti a percorrere la strada con la ruota sul cordolo della pista ciclabile anche per la presenza dei mezzi pesanti. Nei giorni scorsi ho danneggiato la vettura, quando toglieranno questa pista ciclabile?"