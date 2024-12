Il lettore scrive: "Non vedo alcun cambiamento, città ultima in provincia per immagine, pulizia e decoro"

di: Redazione - del 2024-12-11

Riceviamo e pubblichiamo una lettera da parte di un cittadino castelvetranese che segnala uno stato di degrado a sei mesi dall'insediamento della nuova amministrazione comunale.

"Sono un cittadino di Castelvetrano il quale a sei mesi dalla costituzione del nuovo governo non vedo alcun cambiamento nella gestione della città (se vogliamo chiamarla tale) e rivolgo a tutti gli amministratori le seguenti domande (non voglio risposte ma fatti):

1) Perché non c’è una strada in tutto il territorio di Castelvetrano senza buche, fossati scavi o trincee?

2) Perché non si ripristinano le pavimentazioni dei marciapiedi e gli stessi marciapiedi in marmo posti a protezione della carreggiata stradale?

3) Perché esistono scarrozzi abusivi che occludono riducendo le carreggiate di diverse strade cittadine e nessuno fa niente?

4) Perché non si ripuliscono da erbe infestanti tutti gli spazi e le strade comunali compresi i sopracitati marciapiedi?

5) Perché gli spazi a verde e le tre modeste ville con le fontane (dovrebbero essere illuminate con gli zampilli dell’acqua ed i pesciolini ! ) sono ricettacoli di spazzatura di ogni genere e nessuno le cura?

6) Perché via Caduti di Nassirya strada comunale la più trafficata non è illuminata?

7)Perché tutte le strade della zona artigianale non sono assolutamente percorribili ed in completo abbandono?

8)Perché sia la zona del centro che le periferie sono una vergogna nello stato in cui si presentano e allontanano eventuali poveri turisti?

9)Perché vengono posizionati a pavimento o in mezzo a carreggiate stradali i tondini in ferro con nastri rossi in plastica di delimitazione di pericolo e dopo tempo nessuno li controlla o ripara /ripristina e tutto viene divelto e nessuno fa niente?

10)Perché le frazioni di Triscina e Selinunte esistono?

11)Perché non esiste il decoro urbano nel territorio di Castelvetrano?

Purtroppo mi duole ma in provincia siamo gli ultimi nella classifica per immagine pulizia decoro etc.



Ritengo siamo lontani anni luce per presentarci come territorio turistico, abbiamo beni meravigliosi non li meritiamo!