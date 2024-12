Mezzo pesante recuperato da una ditta specializzata trapanese

di: Redazione - del 2024-12-11

Il Tir che era uscito di strada, per via dell'errata segnalazione del navigatore, che ha costretto l'autista di origini dell'Uzbekistan a chiedere aiuto, è stato soccorso nelle scorse ore da un mezzo di una ditta specializzata di Trapani che è dotata di gru per spostamenti e carichi straordinari. Il grosso articolato è andato fuori strada sulla SP 6 dov'era stata segnalata la chiusura della stessa arteria nella zona compresa fra i paesi di Gibellina e Poggioreale.

Non è sembrata subito facile la rimozione del mezzo pesante, infatti la stessa azienda di trasporti di pannelli solari provenienti dalla Lituana hanno contattato la ditta privata per la rimozione del grosso mezzo.