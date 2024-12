Lettera al direttore: "Esistono uomini e donne di buona volontà che stanno dando lustro e decoro alla bella villa Falcone e Borsellino"

di: Redazione - del 2024-12-18

Riceviamo e pubblichiamo la lettera, indirizzata alla nostra redazione da parte del Prof. Ignazio Maria Francesco Graziano, di congratulazioni nei confronti di persone che si stanno adoperando per dare lustro e decoro ad uno spazio verde della città.

"E' giusto dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio! A tal proposito devo complimentarmi e riconoscere che esistono uomini e donne di buona volontà che stanno dando lustro e decoro alla bella villa Falcone e Borsellino della nostra tanto vituperata città di Castelvetrano Selinunte. Mi si dirà che una rondine non fa' primavera, ma tant'è! Con grande stupore e meraviglia stamani sono entrato in questo storico polmone verde e mi sono soffermato incuriosito e sbalordito nel vedere tanta unità di intenti, tanta operosità e alacrità mista a tanta voglia di esserci, di lasciare una piccola, seppur significativa, impronta di civiltà, di responsabilità e di amore per la propria città da parte di tutti quanti gli operatori.

Un plauso a tutti indistintamente ed in particolare al Capo squadra Renzo Ingrasciotta, a Salvatore Circello ed Enrico Leggio, già provetti Chef, ed alle Signore Enza e Giusi. Sono uscito dalla villa rinfrancato e fiducioso, non tutto è perduto! Che questo piccolo esempio di laboriosità ed attaccamento alle comuni radici possa essere la miccia che infiammi i cuori di quei cittadini che vogliono far tornare la nostra bella e ridente cittadina ai fasti di un tempo non troppo lontano, ma neanche così tanto vicino".