Arco di Trenta Salme, quattro consiglieri chiedono verifica statica per riapertura

di: Redazione - del 2024-12-18

Quattro consiglieri comunali di Castelvetrano, hanno firmato un'interpellanza indirizzata al Presidente del Consiglio ed al Sindaco di Castelvetrano con oggetto: "Verifica statica dell’ Arco di Trenta Salme e riapertura al transito veicolare del tratto di stradale S.S 115 dir- via Cavallaro". I firmatari della nota sono i consiglieri: Giuseppe Errante Parrino (primo firmatario), Gabriella Marchese, Maria Italia e Salvatore Roccolino.

"La chiusura di questo tratto - si legge nell'interpellanza - arreca notevole disagi alla viabilità veicolare, visto che il tratto iniziale della predetta via è a senso unico per la presenza di una illogica pista ciclabile e chi proviene da Marinella di Selinunte per dirigersi in via Cavallaro è costretto a percorre la S.S. 115 ed imboccare lo svincolo per Menfi. Pertanto chiedono all’ Amministrazione comunale di avere notizie: Sulla gravità dei problemi di staticità rilevati, sugli interventi di ristrutturazione che intende adottare e sulla tempistica dell'esecuzione degli interventi".