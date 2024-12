L'ex Commissario del Comune di Castelvetrano, Salvatore Caccamo nuovo Prefetto di Agrigento

di: Redazione - del 2024-12-16

Il Dott. Salvatore Caccamo, è il nuovo Prefetto di Agrigento e subentra al Dott. Filippo Romano. Caccamo è ricordato a Castelvetrano per aver guidato la Commissione Straordinaria al Comune di Castelvetrano, dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, dal 2017 al 2019. Dal dicembre del 2023 ricopriva la carica di Prefetto di Vicenza.

Qualche giorno, ha rilasciato un'intervista alla collega Francesca Capizzi per il Giornale di Sicilia e sulla sua esperienza castelvetranese ha riferito: "Ha costituito una importante tappa del mio percorso professionale perché mi ha dato l’opportunità, da una parte, di conoscere e apprezzare un territorio caratterizzato da un ricco patrimonio storico e architettonico, dall’altro, mi ha consentito di conoscere in maniera diretta come la criminalità organizzata abbia avuto un impatto profondo sulla comunità locale.

La lunga latitanza di Messina Denaro ha, infatti, - prosegue il neo Prefetto di Agrigento - dato l’impressione che la mafia fosse onnipresente e difficile da sconfiggere, influenzando negativamente la percezione della giustizia e del cambiamento. Tuttavia, negli ultimi anni ci sono stati segnali di resistenza e di cambiamento”.