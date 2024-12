A vent'anni dalla scomparsa, una messa in suffragio del Dott. Maurizio Vignola

del 2024-12-16

Il 21 Dicembre 2024, ricorre il 20° anniversario della morte di Maurizio Vignola. La sua mamma, Tota Galatà Vignola e i familiari tutti, lo ricordano per avere donato all’umanità il suo sorriso e per avere raggiunto prestigiosi traguardi nella ricerca scientifica. Interprete esemplare dei più alti valori umani nella famiglia, nella società e nella missione di medico, è sempre vivo nei nostri cuori e in quello di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo. La città di Castelvetrano ha realizzato nel corso degli anni numerose iniziative volte a stimolare i giovani allo studio e alla ricerca.

Fra tutte ricordo: la intestazione della piazzetta del Liceo Classico a Maurizio, i numerosi Memorials organizzati dalla S.M.M.S. a cui hanno partecipato illustri medici che hanno evidenziato le innovazioni apportate da Maurizio nel campo dell'asma e dell'allergologia, le borse di studio istituite dall’Amministrazione Comunale e consegnate annualmente a due studenti iscritti in Medicina che al primo anno di università hanno raggiunto i migliori risultati.

Inoltre, ad apertura del “5^ Memorial” è stata apposta una targa che dedica l'aula di scienze, chimica e fisica del Liceo Classico di Castelvetrano “al professor Maurizio Vignola, medico-pneumologo e ricercatore, alunno dell'istituto dal 1979 al 1983”. Ancora una volta il nostro Liceo ha voluto indicare alle giovani generazioni la figura di Maurizio, eccellente alunno che si distingueva per la sua intelligenza e tenacia, per la innata signorilità e le eccezionali doti di umanità.

Internazionalmente noto per il suo contributo riguardante le patologie respiratorie ostruttive che rientrano nel campo della biologia molecolare e del remodeling e per aver raggiunto eccellenti risultati innovativi, Maurizio Vignola rientra a pieno titolo in un ristretto e qualificato numero di esperti che si dedicano alla ricerca di base applicata alla clinica.

Nel 2000 diveniva professore associato in Malattie dell'Apparato Respiratorio, presso l'Università di Palermo e nel 2003 era già professore ordinario di Medicina Respiratoria. Scomparso al culmine della sua carriera, è stato una delle grandi speranze della medicina respiratoria e allergologica.

Sabato 21 dicembre 2024 alle ore 18:00 nella chiesa di San Domenico di Castelvetrano verrà celebrata una messa in sua memoria.