Riaperto l'Arco della Principessa, l'antico portale di "Trenta Salme" è stato messo in sicurezza

del 2024-12-20

A seguito di interventi effettuati, l’antico portale delle “Trenta Salme” di Marinella di Selinunte è stato messo in sicurezza. Il portale era stato chiuso al pubblico lo scorso settembre per motivi di sicurezza, in seguito al distacco di parte dei blocchi di tufo dall’arco d’ingresso, che aveva posto un serio rischio per la viabilità.

L’episodio, prontamente segnalato da alcuni passanti, ha permesso un immediato intervento della Polizia Municipale. Successivamente, un sopralluogo tecnico effettuato dalla IV Direzione, ha confermato la necessità di chiudere il traffico lungo Via Trenta Salme, a tutela della sicurezza pubblica.

Oggi, grazie agli interventi di messa in sicurezza, diretti dalla IV Direzione, la zona è nuovamente agibile.

Il Sindaco Lentini attraverso il suo profilo social: "Ringrazio tutti per la pazienza e la collaborazione dimostrata durante questi interventi, che si sono resi necessari per preservare uno degli angoli più suggestivi del nostro territorio".

Sulla riapertura dell'Antico Portale, nei giorni scorsi alcuni consiglieri comunali avevano indirizzato al Sindaco ed al Presidente del Consiglio un'interpellanza, che dovrà essere discussa nella prossima seduta che si terrà il 27 dicembre 2024.