Crolla la "Torre" della pizzeria "La Braciera" a Palermo, quattro feriti, due in gravi condizioni

Una tragedia sfiorata a Palermo per il maltempo che si è abbattuto nella giornata di ieri sul capoluogo siciliano. A causa di un fulmine è crollata la torre della pizzeria “La Braciera”. Il bilancio è di quattro feriti, due di loro, ricoverati in ospedale versano in gravi condizioni.

Il fulmine, secondo le prime ricostruzioni, ha colpito facendo crollare l'antica torre. La torre si trova nella pizzeria la Braciera in Villa, all'interno della storica villa Lampedusa.

Fratture ad una spalla ed ad una mano per due persone, un trauma cranico per un’altra. Il cuoco è stato sfiorato dalla scarica elettrica.