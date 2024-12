“Umano, poco umano”: Esercizi spirituali contro l’intelligenza artificiale”, presentato il libro del Prof. Girgenti al CAT di Campobello

di: Comunicato Stampa - del 2024-12-21

Giorno 19 Dicembre, presso l’istituto CAT di Campobello è stato presentato il libro del professore Giuseppe Girgenti, “Umano, poco umano”: Esercizi spirituali contro l’intelligenza artificiale” docente presso l’università San Raffaele di Milano, in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Castelvetrano, presidente prof. Rosario Atria.

Erano presenti Antonella Moceri vicesindaco, Alfonso Pantaleo, esperto di intelligenza artificiale, i docenti Leggio Vincenza e Narciso Leo. Il professore Girgenti ha espresso con parole semplici ed incisive come l’invadenza della tecnologia nella vita, nell’ambiente e nell’intera persona dell’essere umano, risposta alla possa essere pervasività nelle nostre vite se usata in maniera poco corretta.

Occorre riscoprire l’individuo in sé con le sue relazioni umane, la persona con gli aspetti della propria natura per non rischiare di essere sovrastati o dimenticati nell’era digitale. Il professore ha dialogato con gli alunni su temi universali l’autenticità, il piacere, la salute, l’amore, la narrazione, l’educazione, tutti aspetti dell’esperienza umana che l’IA sta trasformando in modi senza precedenti.

Il professore Alfonso Pantaleo, esperto di intelligenza artificiale, ha illustrato, concordando con prof Girgenti, gli aspetti positivi e utili dal punto di vista professionale dell’intelligenza artificiale.