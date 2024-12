Riapre l'Arco della Principessa, grazie ad un intervento tampone di 8 mila euro

di: Elio Indelicato - del 2024-12-22

Riapre alla viabilità l’Arco della Principessa che era stato chiuso al traffico lo scorso 14 settembre a causa delle pericolose crepe che evidenziavano il rischio del crollo dell’antico monumento. Era stato lo stesso Sindaco di Castelvetrano con una propria ordinanza a chiuderlo al traffico dopo un sopralluogo con i Vigili del Fuoco e la Polizia municipale. I lavori effettuati dalla Ditta Santangelo hanno consistito nella messa in sicurezza con la sistemazione di tavolati e tubi innocenti.

L’intervento è costato 8.000 euro, ma si tratta solo di un intervento tampone in attesa che si programmi l’intervento più costoso di consolidamento che salvaguardi l’immobile “stressato” negli anni da passaggi continui di autovetture e mezzi pesanti che involontariamente ne hanno minato la stabilità incidentandolo. Pare che un pulmino, tempo fa , con a bordo turisti sia rimasto incastrato tra le due colonne sollecitando fortemente la struttura nel modo di uscire.

La riapertura al traffico era stata chiesta a gran voce da parte di molti residenti della zona costretti per arrivare alle loro abitazioni di contrada Trenta Salme a percorrere in salita la SS 115, per poi seguire la direzione Porto Palo e riscendere per la via Cavallaro con un allungamento di alcuni chilometri.

Alcuni consiglieri comunali avevano anche presentato una interrogazione al Sindaco, che sarà discussa a breve per conoscere i tempi di riapertura della strada che porta anche alla Riserva orientata del Belice. Un intervento tampone che andava fatto, che si spera prodromico ad un restauro vero e proprio, sotto l’egida della Soprintendenza. ”Gli ultimi lavori di messa in sicurezza risalirebbero agli anni ottanta.

Nell’ex feudo di Marinella, racconta lo storico Vincenzo Napoli: ”Esisteva una grande tenuta composta da trenta salme di terreno (come ancora viene chiamata la zona). Si accedeva grazie a questo ingresso monumentale datato 1880, chiuso da un cancello e posto sulla strada di Bruca chiamata “la rara di li trenta salmi”. L’arco è decorato da due coppie di lesene, sormontate da capitelli, che sorreggono un elegante trabeazione e abbelliti dagli stemmi della famiglia Pignatelli ex proprietari della tenuta. Nei due fregi sottostanti è riportata la scritta: Villa Principe -Diego Pignatelli e la data".

Fin qui la storia fatta anche di tanti disagi degli automobilisti, visto che da li parte la ciclovia che ha portato al senso unico di marcia verso Marinella e ad un contenzioso tra la Ditta, l’Anas e il Comune di Castelvetrano, che avrebbe occupato parte di terreno attiguo alla careggiata di proprietà dell’Anas.