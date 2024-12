Cvetrano, nuovi spazi di coworking per professionisti. Nasce il Centro Servizi Immobiliari Eunomia

di: Publiredazionale - del 2024-12-19

Uno spazio di coworking dove unire competenze, professionalità e sviluppare reti professionali in ambito immobiliare. Nasce con queste premesse il centro servizi immobiliari “EUNOMIA” sito nella sede di piazza Giacomo Matteotti a Castelvetrano. L’idea nasce dalla ventennale e imprenditoriale professionalità acquisita dall’agenzia immobiliare Building fondata dall’architetto Pietro Craparotta. Lo abbiamo intervistato per raccontare meglio il senso di questa nuova scommessa che, di certo, rappresenta una opportunità per l’intero territorio e occasione per colmare il gap rispetto al Nord Italia dove già gli spazi di lavoro condivisi rappresentano delle consolidate realtà nell’ambito professionale

Come nasce questa idea ?

Ho sposato da tempo la filosofia del lavoro in condivisione offrendo in affitto anche per brevi periodi a liberi professionisti, imprenditori e consulenti postazioni lavorative in ambienti open space o uffici indipendenti.

Un'aggregazione di figure che condivideranno spazi e uffici e che potenzieranno la vostra offerta nel settore immobiliare. E’ corretto?

L’ingresso di nuove figure professionali ed imprenditoriali si aggiungerà ad un gruppo di lavoro che vanta già 20 anni di esperienza nel settore. Al know-how di Building, il centro servizi Eunomia assocerà una serie di servizi volti a soddisfare tutte le molteplici esigenze dei proprietari immobiliari e non solo, con l’obiettivo di mettere il cliente nelle condizioni di avere più servizi e più risposte alle sue esigenze nella stessa location e nello stesso momento.

Quali competenze di professionisti saranno ospitate nella vostra struttura?

Le prestazioni offerte andranno dalla consulenza tecnica specifica e legale, al Caf immobiliare, dall’intermediazioni immobiliare alla valorizzazione del patrimonio, dalla consulenza creditizia a quella assicurativa. Inoltre sarà presente anche il consulente del debito e della progettazione del restyling immobiliare.

Quali sono i vantaggi materiali per un professionista che decide di farne parte?

L’affitto di una scrivania in uno spazio di coworking comporta risparmi rispetto all’affitto di un ufficio. Il risparmio aumenta se si aggiungono i costi ricorrenti e non ricorrenti (utenze, arredi, sorveglianza etc.) nonché i costi dell’obsolescenza e i costi di manutenzione dell’edificio e degli arredi totalmente a carico dello spazio di coworking.

Ma i benefici sono anche immateriali?

Lavorare in spazi condivisi può contribuire a espandere il proprio network professionale creando rete tra professionisti.

Valutate in futuro l’estensione di questa opportunità anche a studenti e/o professionisti non operanti nel settore immobiliare ma che comunque vogliono aderire a questa opportunità?

Se arriveranno richieste le valuteremo con piacere. Se questo può essere una opportunità per il territorio daremo come sempre il nostro contributo.