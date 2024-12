Bilancio lusinghiero per il maneggio di Partanna, tanti premi agli atleti

di: Mariano Pace - del 2024-12-20

Bilancio estremamente lusinghiero per il maneggio di Partanna che ha chiuso nei giorni scorsi il suo anno sociale 2024. Chiusura con una gara tenutasi presso il centro ippico Arabian‘s Ranch guidato dal maestro Giuseppe Ragolia. Hanno partecipato alla manifestazione, come ospiti i centri ippici: Heartland ranch (Mazara del Vallo),il mandorlo ranch (Gibellina), Lo Sperone (Alcamo),il Carrubo (Mazara del Vallo), Scuderia dell’Alba (Santa Ninfa).

A fine gara sono state assegnate tante coppe ai diversi atleti dell’Arabian’s che si sono distinti per abilità tecnica e velocità grazie al lavoro incessante e paziente del maestro Ragolia e del suo staff. Così per la categoria open/èlite sono stati premiati:Luigi Restivo, Silvia Lombardo,Simona Valenti.

Per la categoria senior: Francesca Piazza, Sara Aiello, per la categoria Juniores: Giorgia Cappello, Azzurra Varvaro ed Emma Nicolosi. Per la categoria under 14: Laura Tusa. Mentre per la categoria dei pulcini, da menzionare la fantastica performance della piccola atleta Zoe Sparacia.

Prima della premiazione, il maestro Ragolia con gli atleti Simona Valenti, Lorena Piazza,Silvia Lombardo, Gianni Atria e Luigi Restivo hanno dato vita a uno spettacolo equestre in cornica araba che ha riscosso applausi a scena aperta ed ovazioni da parte dei presenti.

Adesso pausa natalizia, appuntamento il 12 gennaio 2025 con la gara presso il centro Lo Sperone di Alcamo.