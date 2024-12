Il lettore scrive: “Perdita idrica ogni mattina in via Mannone”

di: Redazione - del 2024-12-20

Perdita idrica con conseguente spreco di acqua ogni mattina che parte dalla via Mannone fino alla via Minghetti. È quanto segnala un nostro lettore. La fuoriuscita di acqua è in concomitanza con l'erogazione giornaliera. In un momento di grave crisi idrica sarebbe opportuno intervenire ed evitare questo grande spreco.

Attivo al Comune di Castelvetrano Ufficio Relazioni con il Pubblico per qualsiasi segnalazione, comunicazione o disservizio che si trova in piazza Carlo d'Aragona dalle 9 alle 13 tel: 0924908532.