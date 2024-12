La Folgore batte la Don Carlo Misilmeri e chiude l'anno con un sorriso

di: Redazione - del 2024-12-22

Un goal di Priola a dieci dalla fine ha regalato alla Folgore tre punti preziosissimi per il suo campionato permettendo ai rossoneri di tornare alla vittoria e chiudere il 2024 con un sorriso. Una Folgore che ha vinto con merito contro una Don Carlo Misilmeri che non è apparsa in splendida forma merito anche della volontà che i ragazzi di Giovanni Iacono hanno messo sul campo. Gara contratta e condizionata anche da un fondocampo pesante con una Folgore che con due tiri in porta, uno dei quali lo mette dentro portando a casa tre punti importantissimi per risalire la classifica del campionato di eccellenza.

Momenti di emozione prima della gara con il ricordo di Vincenzo Favoroso detto Tacatà al quale è stata dedicata una targa in memoria all’interno della curva dei tifosi e nell'intervallo l'inaugurazione della dedica della tribuna al compianto presidente Gaspare D’Anna, per il suo amore, attaccamento ed impegno per i colori rossoneri. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente Margherita Barraco, l’assessore Davide Brillo, e Pasquale Lombardo in qualità di delegato della FIGC.

Tre punti importantissimi prima della pausa che vedrà al lavoro la dirigenza che dovrà, nonostante la vittoria odierna, completare l'organico per affrontare un girone di ritorno che si preannuncia infuocato.